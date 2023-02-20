Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Кадисом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своего клуба в матче 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонцы принимали «Кадис».

«Первый тайм получился очень хорошим. Во втором мы замедлились, но это естественно. Мы много играем и очень сильно устали. Но мы победили и не пропустили. Серхи Роберто способен играть на разных позициях, и это прекрасно для тренера. Те, кто играет не так часто, хорошо проявили себя. Эрик Гарсия был очень хорош», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, в первом тайме «Барселона» имела полное преимущество на поле, которое удалось реализовать только ближе к перерыву. Первый мяч был забит на 43-й минуте, когда после серии рикошетов мяч попал к ногам Серхи Роберто, который сумел воспользоваться преимуществом и вывел свою команду вперёд. Через три минуты каталонцы отличились снова — в этот раз Серхи Роберто отдал передачу на Роберта Левандовского, который находился на краю штрафной. Поляк резко развернулся и низом отправил мяч в левый угол ворот. Больше голов в матче забито не было.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы