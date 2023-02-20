«Барселона» не даёт шансов «Реалу». Волшебный проход Торреса приблизил её к чемпионству

Хави после яркого, но отнявшего массу энергии и эмоций матча с «Манчестер Юнайтед» наполовину поменял состав «Барселоны». К игре в Примере с «Кадисом» он на три четверти обновил оборону (Кристенсен, Гарсия и Бальде вместо дисквалифицированного Араухо, Алонсо и Альбы), сделал одну перестановку в средней линии (Роберто вместо Кессье) и две в группе атаки (Торрес и Фати вместо Рафиньи и травмированного Педри). Кроме того, в заявку каталонцев вернулся залечивший повреждение Бускетс.

Для «Барселоны» матч на «Камп Ноу» с одним из аутсайдеров Примеры не превратился в тренировку с повышенной ответственностью. «Кадис» сразу показал зубы. Гости пытались встречать хозяев достаточно высоко, выбегали в контрвыпады целой группой игроков. С другой стороны, каталонцы в таких эпизодах могли проводить ответные атаки на скорости, разворачивать защитников соперника лицом к воротам – требовались хорошие, своевременные передачи за спины. Прежде всего на имевших, очевидно, больше сил вингеров Торреса и Фати, которые с «МЮ» выходили на замену.

Торрес в первом тайме был заметно больше вовлечён в игру – совершил 46 касаний мяча, тогда как Фати только 26. Ферран тянул одеяло на себя, но до 42-й минуты был не слишком эффективен. Да и Левандовского вингеры «Барсы» поддерживали недостаточно. Полтайма «Барсе» не удавалось хотя бы в створ пробить. А вот «Кадис» создавал опасность на стандартах и однажды даже забил, но, к сожалению для гостей, из маленького офсайда.

Когда же соперник подустал, хозяева его дожали двумя голами перед перерывом. Первый создал сумасшедшим проходом Торрес, который наконец-то сделал всё так, как хотел Хави: обыграл троих и набросил мяч на голову Левандовскому. Удар поляка заблокировали, так что мяч в сетку ворот Ледесмы дослал уже Роберто.

Левандовски в предыдущих шести турах забил только однажды, и в этот момент центрфорвард «Барселоны», возможно, воскликнул: «Ну что за невезение!» Однако ещё через три минуты он уже принимал поздравления с голом. Поляк классно открылся в полукруге, получил мяч и точно пробил низом из-под защитника. Это 15-й гол Левандовского в Примере, а у его ближайших преследователей Бензема и Хоселу из «Эспаньола» – по 11.

Интригу этому матчу мог вернуть забитый мяч «Кадиса» на исходе часа игры. Команда Хави опять неуверенно сыграла на стандарте у своих ворот, и Марти поразил ворота тер Штегена. Однако голы нападающего «Кадиса» в этот вечер не засчитывались. Если в первом случае из-за офсайда, то во втором по причине фола защитника Хименеса на голкипере каталонцев. Решение арбитра Фуэртеса вызывало сомнения, требовалась проверка VAR. Но «телесудьи» не увидели явной и очевидной ошибки в действиях главного, а значит, он, должно быть, прав.

Вообще, при счёте 2:0 после перерыва у «Барселоны» стало ещё больше пространства, и тот же Торрес на кураже смело лез в дриблинг против одного-двух оппонентов. Правый вингер в итоге допустил 24 потери владения, тем не менее отдал пять передач под удар и сделал 10 обводок. Его выступление болельщикам наверняка понравилось намного больше, чем Фати, который, к слову, доигрывал в роли форварда после замены Левандовского.

«Барса» одержала седьмую победу подряд в Примере и сохранила отрыв в восемь очков от «Реала». Сине-гранатовые опять сыграли на ноль – у команды Хави всего семь пропущенных мячей за чемпионат! Впрочем, тренеру всё равно будет за что покритиковать своих игроков. Например, за действия на стандартах в собственной штрафной. А ещё за игру в обороне в концовке. «Кадис» точно наиграл на гол, дважды попал в штангу. В одном случае мяч отлетел в стойку после суперсейва тер Штегена. По ударам гости фактически не уступили хозяевам – 14:16 (в створ – 4:5).