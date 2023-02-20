В «Динамо» заявили, что слова Захаряна о желании перейти в «Галатасарай» — фейк

Пресс-служба московского «Динамо» заявила, что полузащитник команды Арсен Захарян не давал комментариев турецким СМИ о своём возможном переходе в «Галатасарай».
«Арсен Захарян не давал никаких комментариев турецким СМИ и журналистам. Его цитата, появившаяся в «твиттере» турецкого журналиста, — фейк», — приводит сообщение пресс-службы «Динамо» Sport24.
Ранее турецкие СМИ опубликовали цитату от лица Захаряна, в которой он выразил желание перейти в «Галатасарай» и сообщил, что переговоры между клубами всё ещё продолжаются. По слухам, «Динамо» требовало от турецкого гранда выплаты отступных, прописанных по контракту полузащитника. «Галатасарай» должен был заплатить € 15 млн. По последней информации, турецкий клуб сделал новое предложение о переходе игрока.
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