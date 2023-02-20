Непомнящий: «Спартак» однозначный фаворит в Кубке, но новички «Локо» могут всех удивить

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом», а также назвал главного фаворита в этой встрече.

«Московский «Спартак» однозначный фаворит в кубковом дерби, они выглядят сильнее и увереннее. Но новички «Локомотива» могут всех удивить. Будет очень интересно посмотреть на обновлённый «Локо». Интересно, появится ли в составе Дзюба. Уверен, что Пиняева и Смольникова мы увидим с первых минут матча, а по поводу Артёма я не уверен. Я нахожусь в предвкушении большого матча. Надеюсь, что дерби получится ярким», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в среду, 22 февраля, начало в 20:00 по московскому времени.