Непомнящий: «Спартак» однозначный фаворит в Кубке, но новички «Локо» могут всех удивить

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом», а также назвал главного фаворита в этой встрече.
«Московский «Спартак» однозначный фаворит в кубковом дерби, они выглядят сильнее и увереннее. Но новички «Локомотива» могут всех удивить. Будет очень интересно посмотреть на обновлённый «Локо». Интересно, появится ли в составе Дзюба. Уверен, что Пиняева и Смольникова мы увидим с первых минут матча, а по поводу Артёма я не уверен. Я нахожусь в предвкушении большого матча. Надеюсь, что дерби получится ярким», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в среду, 22 февраля, начало в 20:00 по московскому времени.
- 20 февраля 2023
-
21:00
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:40
-
20:27
-
20:25
-
20:20
-
20:20
-
20:12
-
20:09
-
20:04
-
19:50
-
19:50
-
19:46
-
19:38
-
19:33
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:50
-
18:42
-
18:42
-
18:40
-
18:28
-
18:28
-
18:24
-
18:20
-
18:12
-
17:55