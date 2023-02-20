Модрич: «Реал» никогда не требовал, чтобы я отказался от вызова в сборную Хорватии

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не смог ответить, когда планирует завершать свою карьеру за сборную Хорватии, а также рассказал, что мадридский клуб никогда не ставил ему ультиматумов касаемо выступления за национальную команду.
«Я сказал, что после чемпионата мира планирую выступать до Лиги Наций, а что буду делать потом, ещё не решил. Хочу выступить ещё в Лиге Наций, это точно.
«Реал» никогда ничего от меня не требовал. Клуб никогда не просил меня отказаться от вызова в сборную. Не в стиле «Реала» ставить ультиматум и просить меня не продолжать работу с национальной командой. Игра за сборную никак не повлияла на мои выступления в «Реале». Я знаю, что о моём возрасте много говорят, но пока я показал, что могу это делать, и не вижу, чтобы выступления за Хорватию как-то [негативно] влияли на мою игру в «Реале», — приводит слова Модрича официальный сайт мадридцев.
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