Пиоли: «Милан» был в гонке за титул до спада, но «Наполи» делает нечто исключительное

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о борьбе за титул чемпиона Италии. В минувшем сезоне красно-чёрные выиграли золотые медали, а в текущем розыгрыше занимают лишь четвёртую позицию, уступая «Наполи» 18 очков.
«Мы были в гонке, пока не случился спад. Но «Наполи» делает нечто исключительное, иначе все конкуренты были бы рядом в таблице.
Нам необходимо набрать ещё много очков, цель команды – финишировать в первой четвёрке. Все мы понимаем, как важно играть в Лиге чемпионов, поэтому хотим снова оказаться там в следующем сезоне. Есть два пути – финишировать в четвёрке и выиграть Лигу чемпионов. Мы будем стараться довести оба пути до конца», — приводит слова специалиста Sempre Milan.
С начала января «Милан» выдал серию из семи поражений подряд, которую смог прервать лишь 10 февраля в матче Серии А с «Торино» (1:0).
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