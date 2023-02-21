Артём Ребров получил тренерскую лицензию
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Бывший вратарь московского «Спартака» Артём Ребров получил тренерскую лицензию В-UEFA.
«Как раз перед началом «футбольной весны» я закончил обучение на первую в моей постигровой карьере лицензию В-UEFA. Не думал, что получу такое удовольствие от процесса. Встретил многих людей, с которыми в разные годы своей карьеры делил футбольные будни и работал в связке игрок-тренер. Как раз один из них — Овчинников Сергей Иванович», — написал Ребров в своём телеграм-канале, выложив фотографию с Овчинниковым.
Артём Ребров выступал за «Спартак» с 2011 по 2021 год, выиграв с клубом чемпионат России и Суперкубок страны в 2017 году. «Спартак» находится на втором месте в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
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