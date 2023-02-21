«Ливерпуль» объявил стартовый состав на матч с «Реалом»

«Ливерпуль» опубликовал стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Состав «Ливерпуля»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Байчетич, Хендерсон, Нуньес, Салах, Гакпо.

Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч начнётся в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мадридский «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком». В Ла Лиге команда Карло Анчелотти занимает второе место. «Ливерпуль» вышел из группы с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс» со второго места. Английский клуб располагается на восьмой строчке в национальном первенстве. Ранее команды встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Реал» одержал победу со счётом 1:0.