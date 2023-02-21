«Реал» объявил стартовый состав на матч с «Ливерпулем»

Мадридский «Реал» объявил стартовый состав на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Состав «Реала»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго, Рюдигер.

Игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч начнётся в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мадридский «Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком». В Ла Лиге команда Карло Анчелотти занимает второе место. «Ливерпуль» вышел из группы с «Наполи», «Аяксом» и «Рейнджерс» со второго места. Английский клуб располагается на восьмой строчке в национальном первенстве. Ранее команды встречались в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Тогда «Реал» одержал победу со счётом 1:0.