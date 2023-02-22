Радимов: сейчас у «Ливерпуля» Мане нет и его заменить некем
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Российский тренер Владислав Радимов высказался о поражении «Ливерпуля» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра завершилась со счётом 2:5.
«Реал» доказал, что не случайно был обладателем трофея Лиги чемпионов в прошлом году. Но они в игру вошли лишь после второго пропущенного гола.
Сейчас у «Ливерпуля» Мане нет и его заменить некем. И вот у них нарушен баланс. Они готовы играть двадцать-тридцать минут, а потом начинается спад, а «Реал» просто перехватывает инициативу. «Реал» может быть разным. Он может терпеть. «Ливерпуль» всё время старается играть в свой футбол. Это красивый футбол, но если что идёт не так, то они не могут перестроиться. А «Реал» это может делать», – приводит слова Радимова «Матч ТВ».
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