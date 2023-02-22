Первый тренер Миранчука: Алексей прибавляет, ведь к нему есть доверие в «Торино»

Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, назвал причину, по которой игрок стал самым результативным футболистом команды в сезоне.

«Миранчук прибавляет от игры к игре, ведь в «Торино» к нему есть доверие. Алексей — тот футболист, который может не только забить, но и организовать атаку команды. У него это буквально заложено. Пусть продолжает отдавать и забивать. Желаю ему только удачи!

Приятно видеть, как наши российские футболисты прогрессируют в Европе, тем более в Серии А. Рад за Миранчука в «Торино» и за Головина в «Монако». Это огромный плюс нашему футболу. Видно, как наши футболисты стараются, чтобы попасть в элитные клубы Европы. А Саша и Алексей доказали, что они соответствуют уровням таких европейских лиг, как Лига 1 и Серия А», – приводит слова Воронкова Sport24.