«Торино» «летел» последней команде Италии. Но ситуацию спас Миранчук!

На «Торино» было грустно смотреть. Мы привыкли, что это далеко не самая атакующая команда Серии А (до игры с «Кремонезе» всего восемь мячей в десяти матчах на своём поле), но с последней командой чемпионата справедливо ожидалось чего-то большего. Даже в отсутствие впереди Влашича. В основе вышел Миранчук – лучший игрок туринцев по системе «гол+пас». Все настроились на магию.

А получили 0 опасных моментов в первые 45 минут. Тем временем соперник совсем не казался беспомощным. Так и не скажешь, что у «Кремонезе» 0 побед в чемпионате. Да, у «Торино» было преимущество во владении, но это не трансформировалось во что-то большее. Миранчук несколько раз пытался придумать что-то впереди, но – неудачно. При этом хозяева всё-таки забили. Розыгрыш углового, Иван Илич получил мяч на краю штрафной и идеально обыграл соперника. Тот просто не успевал убрать ногу. Судья указал на точку. А Тони Санабрия реализовал шанс.

Казалось, второй тайм пройдёт спокойно. И туринцы без проблем удержат преимущество. Но выяснилось, что «Кремонезе» очень надоело проигрывать. И именно в 23-м туре они осознали это как никогда. Поэтому понеслись в атаку. И у худшей команды чемпионата Италии получилось сильно осложнить жизнь более статусному сопернику. На 54-й минуте красивый дальний удар удался Франку Тсаджуту.

А на 75-й минуте ещё более изящно положил Эмануэле Валери. Кстати, гол пришёл в том числе после потери Миранчука.

Пожалуй, никогда «Кремонезе» не был так близок к победе. Но туринцы всё же вспомнили, кто фаворит в этой встрече. Иван Юрич безумствовал со скамейки и бегал по технической зоне чуть ли не интенсивнее, чем вся команда. Заряд на какое-то время передался игрокам. И в последние десять минут футболисты заиграли так, как должны были остальные 80. Активизировался и российский полузащитник.

Спустя четыре минуты после пропущенного гола «Торино» провёл умную атаку. С фланга в штрафную вбежал Родригес, выкатил на Миранчука, который оказался совсем один, но не пожадничал и вместо удара отдал Уилфриду Синго. Казалось, тот затянул, но после обыгрыша всё же пробил голкипера.

В концовке туринцы продолжили давление. Юрич явно очень хотел, чтобы команда победила. Уже в добавленное время хозяева дважды выпрашивали пенальти, но рефери их игнорировал. По игре фаворит не превзошёл аутсайдера. Зато у Миранчука 4+3. Статистика улучшается: ещё одно результативное действие – и Алексей обновит собственный рекорд в Италии. Круто, но, яркая игра россиянина, к сожалению, далеко не всегда помогает команде побеждать.