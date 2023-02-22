Ведран Чорлука: у Смородской всегда было своё мнение. Иногда я думал: «О чём она говорит?»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывшем президенте клуба Ольге Смородской.

«Смородская любила и, думаю, любит футбол. У неё всегда было своё мнение. Иногда я думал: «О чём она говорит? Это же не так». Но она знала, чего хочет, в открытую доносила свои мысли. Но не было такого, что мне бы прям запало в память», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Константину Кринскому.

Ольга Смородская занимала пост президента московского «Локомотива» с 2010 по 2016 год.

Ведран Чорлука выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. Хорват провёл 200 матчей в РПЛ и отметился семью голами.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: