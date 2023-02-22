Ведран Чорлука рассказал о суевериях Юрия Сёмина в «Локомотиве»

Бывший защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о работе с бывшим главным тренером клуба Юрием Сёминым.

«С Сёминым было много разговоров: и приятных, и неприятных. Мы могли очень серьёзно спорить. Временами он обвинял меня в поражениях, а я ему говорил: «Палыч, не только же мы виноваты, иногда и ты бываешь». Но Сёмин ― честный человек, принимал это, за что его все и любили. Он не увиливал от ответа: «Я согласен, что тоже виноват, но ты виноват в том, что не был там, где должен был быть!» (смеётся).

У Сёмина было много разных суеверий.

Если выиграли матч в белой майке, то играем в белом до конца сезона. Правда, иногда возникала проблема, когда соперник тоже был в белом. И бывало, что мы меняли цвет и в итоге проигрывали! Или, например, Палыч не менял победный костюм. Ещё это касалось Баковки ― мы зачастую жили именно там перед матчами, но если случалось поражение, то перед следующей встречей заезжали в гостиницу!», — сказал Чорлука в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

Полное интервью с Чорлукой читайте на «Чемпионате»: