Сергей Юран: если есть возможность, то дерби «Локомотив» — «Спартак» лучше перенести

Российский тренер Сергей Юран высказался о матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Спартак». Встреча состоится сегодня, 22 февраля, на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

«Очень сложно сказать, стоит ли переносить матч. Есть регламент и руководство, которое принимает решения. Конечно, для футболистов такая погода — это немного проблематично. Мы играли в -10 — было сложновато. Если есть возможность, то лучше перенести матч на другой день. Если нет возможности, то играть придётся, к сожалению.

Тут будут решать по факту: играть или нет. Конечно, хочется нулевой температуры или -1, но такая погода. Тут как решит руководство. Но надо учитывать моменты, что может быть травмоопасно», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В Москве установилась холодная погода, поэтому комиссар (инспектор) вправе потребовать проведение температурных замеров воздуха на стадионе до начала матча. Если температура воздуха ниже -15°С, комиссар (инспектор) должен запросить согласие обеих играющих команд на участие во встрече. Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия от обеих команд принимает главный судья.