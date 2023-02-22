Дзюба против «Спартака» — огненный рестарт сезона! Кубок России — онлайн

Приветствуем вас, друзья! И поздравляем — с возвращением российского футбола после зимней паузы. Уже сегодня, 22 февраля, пройдут первые матчи 1/4 финала Кубка России в верхней половине турнирной сетки под названием Путь РПЛ. Афиши для рестарта — то, что надо. В Ростове третья на данный момент команда чемпионата примет клуб-открытие осени — «Урал» (семь туров без поражений). Темпераментные тренеры — Карпин и Гончаренко — добавят противостоянию огня. Дерби «Локомотив» — «Спартак» интересно и само по себе. Но здесь и сейчас все взоры обращены в сторону самого статусного новичка красно-зелёных. До сих пор Артём Дзюба играл против родного клуба только за «Зенит». Сегодня впервые выйдет за «Локо». Это обстоятельство гарантирует дерби повышенную принципиальность. С трансляцией «Чемпионата» вы будете в курсе всех событий игрового дня.