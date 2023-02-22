«Локомотив» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 22 февраля, в матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) состоится московское дерби. Первый матч в паре «Локомотив» — «Спартак» пройдёт на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. В роли ассистентов главного судьи выступят Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков. Резервный рефери – Павел Шадыханов. За VAR будет отвечать Иван Сиденков и его ассистенты — Егор Болховитин и Роман Галимов.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Локомотив» и «Спартак» уже дважды встречались в матчах РПЛ. Обе игры завершились победой красно-белых (1:0 и 2:1). Ответный четвертьфинальный матч Кубка России пройдёт 27 февраля на домашнем стадионе «Спартака».