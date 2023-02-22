Симоне Индзаги заявил, что «Интер» сможет выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его команде по силам выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Нам нужно пройти этот путь. В прошлом сезоне мы очень хорошо играли с двумя будущими финалистами («Ливерпулем» и мадридским «Реалом». — Прим. «Чемпионата»). В этом сезоне мы встречались с мюнхенской «Баварией» и «Барселоной». Сможет ли мы выиграть Лигу чемпионов? Да», — приводит слова Индзаги Football Italia с ссылкой на Amazon Prime Video.

«Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень. В 1/8 финала турнира миланцы встретятся с португальским «Порту». Первый матч пройдёт сегодня, 22 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск.