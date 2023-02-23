Жоржиньо: моя мама постоянно меня отчитывает. Я никогда не слышал от неё комплиментов!

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо рассказал о воспитании, которое ему дала его мать, заявив, что она постоянно критикует его игру.

«Моя мама — главный источник вдохновения для меня. Она сделала всё, чтобы я стал лучшим. Она всегда старалась сделать всё возможное, чтобы воспитать нас с сестрой действительно хорошими людьми, которые думают не только о себе.

Она занималась со мной с самого раннего возраста. Сколько я себя помню. У неё тоже есть футбольный опыт, она до сих пор играет раза три в неделю. Она очень любит футбол, мы постоянно говорим о нём. Она всегда звонит мне, мы разговариваем о матче, о моей игре, о том, что я сделал. Всякий раз, когда мы разговариваем, она высказывает мне всё, что думает о моих выступлениях! Обычно она меня отчитывает, если думает, что я что-то сделал не так. Честно говоря, я никогда не слышал от неё комплиментов! Она очень жёсткий тренер!» — приводит слова Жоржиньо официальный сайт «Арсенала».

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023