Жоржиньо — об уходе из «Челси»: мне чётко дали понять, что я не вхожу в планы клуба

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо рассказал, почему покинул «Челси» в зимнее трансферное окно.



«Я поговорил с руководством «Челси». Мне чётко дали понять, что я не вхожу в планы клуба. Иногда нужно просто принять, что не являешься частью проекта. Всему когда-то приходит конец. Я хотел развития в своей карьере, и проект «Арсенала» меня устроил, мне понравились их идеи», – приводит слова Жоржиньо DAZN.

31-летний Жоржиньо подписал контракт с «Арсеналом» до 2024 года. Сумма его трансфера из «Челси» составила € 13,5 млн.

За «Челси» Жоржиньо выступал с лета 2018 года, когда перешёл из «Наполи» вслед за своим тренером Маурицио Сарри. Полузащитник был вице-капитаном синих и успел выиграть с командой Лигу чемпионов.