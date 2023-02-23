«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Лейпцигом» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 23 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «РБ Лейпциг» принимал «Манчестер Сити». Команды встретились на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион». Стартовый свисток главного арбитра матча Сердара Гёзюбююка прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первые минуты встречи прошли в равной борьбе практически без моментов. Однако это не помешало «Манчестер Сити» выйти вперёд на 27-й минуте после ошибки немцев в обороне, результатом которой стал гол Рияда Мареза после передачи Илкая Гюндогана. После этого «горожане» отдали инициативу в этом матче хозяевам.

Футболисты «Лейпцига» долгое время владели мячом во второй половине. Игра практически полностью проходила на половине поля гостей, которые сосредоточились на проведении редких контратак. В итоге хозяева воспользовались своим преимуществом, когда на 70-й минуте Йошко Гвардиол переправил мяч в сетку ворот после навеса Марцеля Хальстенберга.

Оставшиеся минуты прошли практически без моментов, на что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола никак не отреагировал — испанский специалист не сделал за 90 минут ни одной замены. Матч завершился вничью — 1:1. Всё решится в ответной игре, которая пройдёт 14 марта, начало — в 23:00 мск.