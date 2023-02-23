Срна: с «Ливерпулем» Мудрик показал 35% возможностей. Фанаты «Челси» могут быть спокойны
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Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна отметил, что украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик ещё не раскрыл свой потенциал в лондонском клубе.
«[Когда поступило предложение], я сказал Мише только одно: «Миша, останься с нами!» Мне было так грустно, когда он решил перейти в «Челси». Но он сказал: «Нет, пришло время уходить». Я уважаю это. Не беспокойтесь о Мудрике. Вы будете наслаждаться, наблюдая за ним. В дебютной игре с «Ливерпулем» он показал 35% своих способностей. Фанаты «Челси» могут быть спокойны», – приводит слова Срны в соцсетях журналист Бен Джейкобс.
Напомним, «Челси» заплатил за 22-летнего Мудрика донецкому «Шахтёру» € 100 млн с учётом бонусов.
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»:
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