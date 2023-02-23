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«Севилья» проиграла ПСВ на выезде, но вышла в 1/8 финала Лиги Европы

«Севилья» проиграла ПСВ на выезде, но вышла в 1/8 финала Лиги Европы
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Завершился проходивший сегодня, 23 февраля, второй матч 1/16 финала Лиги Европы между нидерландским ПСВ и испанской «Севильей». Встреча состоялась на стадионе «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева.

Первый матч между соперниками, проходивший в Севилье, завершился разгромной победой испанской команды — 3:0. В первой половине второй встречи соперники не смогли поразить ворота друг друга. На 77-й минуте нападающий нидерландской команды Люк де Йонг открыл счёт в матче. На 82-й минуте арбитры не засчитали второй гол ПСВ в матче. На 90+5-й минуте игрок голландцев Фабиу Силва смог отыграть ещё один мяч, однако это не помогло ПСВ догнать «Севилью» по сумме двух матчей.

Общий счёт стал 3:2 в пользу испанской команды, и «Севилья» пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2023, четверг. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Л. де Йонг – 77'   2:0 Силва – 90+5'
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