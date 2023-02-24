Аршавин: у меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на получение бразильскими игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

«У меня нет понимания, зачем Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Нормально отношусь к этому решению. Верю ли, что однажды сыграют за сборную России? Всё возможно», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.

В нынешнем сезоне «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо в составе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды Сергея Семака 42 набранных очка в 17 матчах. Сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на шесть очков.