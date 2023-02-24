Ташуев: больших проблем с отношением к игре в «Ахмате» нет
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев оценил прогресс команды под его руководством.
«Осенью у нашего тренерского штаба было ознакомление с командой, и больших проблем с отношением к профессии не было. Сейчас, после зимних сборов, могу только подтвердить: футболисты профессионалы, добросовестно выполнили вся программу. Понравилось, что некоторые игроки ещё приятнее удивили в контрольных матчах и в тренировочном процессе.
Возможно, это связано с набором формы. Не исключаю, что это было связано и с психологией. Мы проделали определённую работу в этом направлении, над ментальностью, стараемся привить им психологию сильного футболиста, сильной команды», — цитирует Ташуева пресс-служба клуба.
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