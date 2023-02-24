Ташуев оценил готовность «Ахмата» к возобновлению чемпионата России
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги сборов для грозненского клуба.
«План сборов выполнен, в принципе, достаточно объемно, процентов на 85-90. Это нормальные цифры. Когда пишем план на сборы мы всегда указываем: возможны коррективы. Это травмы, другие обстоятельства. По опыту знаю, после сборов у меня команды находятся в хорошем, работоспособном состоянии.
Нам главное, чтобы мы опережали соперников в игровых эпизодах максимальной мощностью, и в плане борьбы в том числе. Важно, что ту работу, которую мы выполнили, хотя не всем она была ранее знакома, все выполнили добросовестно», — цитирует наставника пресс-служба клуба.
Ранее пресс-служба «Ахмата» сделала в клубных соцсетях публикацию, посвящённую ситуации в Турции.
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