Ташуев оценил готовность «Ахмата» к возобновлению чемпионата России

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги сборов для грозненского клуба.

«План сборов выполнен, в принципе, достаточно объемно, процентов на 85-90. Это нормальные цифры. Когда пишем план на сборы мы всегда указываем: возможны коррективы. Это травмы, другие обстоятельства. По опыту знаю, после сборов у меня команды находятся в хорошем, работоспособном состоянии.

Нам главное, чтобы мы опережали соперников в игровых эпизодах максимальной мощностью, и в плане борьбы в том числе. Важно, что ту работу, которую мы выполнили, хотя не всем она была ранее знакома, все выполнили добросовестно», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

Ранее пресс-служба «Ахмата» сделала в клубных соцсетях публикацию, посвящённую ситуации в Турции.

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