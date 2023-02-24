«Арис» сыграл вничью с «Пафосом», Кокорин провёл на поле весь матч

Завершился матч 25-го тура чемпионата Кипра, в котором «Пафос» принимал «Арис» из Лимасола. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Команды не сумели выявить победителя – игра завершилась со счётом 1:1.

На 35-й минуте «Арис» вывел вперёд словацкий полузащитник Юлиус Сёке. В середине второго тайма бразильский форвард Джайро сравнял счёт. До конца встречи счёт не изменился.

«Арис» занимает третью строчку в турнирной таблице первенства Кипра, набрав 50 очков в 25 играх. «Пафос» располагается строчкой ниже, в активе команды на один балл меньше. Лидером соревнования является АЕК из Ларнаки (54).

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин провёл на поле всю игру. Он занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров текущего сезона, поразив ворота соперника девять раз. Возглавляет гонку бразильский нападающий «Пафоса» Джайро, который отметился голом в сегодняшнем матче – на его счету уже 17 забитых мячей.