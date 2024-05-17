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Коул Палмер признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

Коул Палмер признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ
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Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер получил приз лучшему молодому игроку английской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона. Об этом информирует официальный сайт лондонского клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 22-летний футболист принял участие в 33 матчах, в которых он отметился 22 голами и 10 результативными передачами.

Впервые эта награда была вручена по итогам сезона-2019/2020, когда её получил правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Таким образом, Коул Палмер стал первым игроком в истории «Челси», получившим этот приз.

Палмер перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити», воспитанником которого он является, минувшим летом.

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