Александр Мостовой: впереди у «Динамо» два матча жизни

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча состоится завтра, 18 мая. Начало матча — в 14:00 мск.

«Думаю, 50 на 50, что «Динамо» станет чемпионом в предстоящем туре. Не совсем верится, что «Краснодар» и «Зенит» проиграют свои матчи. Для «Динамо» игра с «Крыльями» — это матч жизни. Впереди у «Динамо» даже два матча жизни. Сейчас всё зависит от них, а «Крылья» немотивированы. Но в футболе бывает всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.