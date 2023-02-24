Игрок «Сосьедада» получит гражданство Испании. Вероятно, из-за него Рамос ушёл из сборной

Французский защитник «Реала Сосьедад» Робен Ле Норман подал заявку на получение испанского гражданства по упрощённой системе. Об этом сообщает AS.

Для получения испанского гражданства Ле Норман должен был непрерывно находиться в Испании 10 лет. Он выступает за «Сосьедад» с 2016-го, поэтому для «традиционного» получения гражданства Робену нужно было бы ждать ещё три года. Однако Ле Норман может получить гражданство по упрощённой системе: для этого высший спортивный совет должен посчитать, что игрок сможет внести важный вклад в местный спорт. Для этого Ле Норману нужно согласиться выступать за сборную Испании, тогда процедура получения гражданства сократится до нескольких недель или дней.

По сведениям источника, Ле Норман, вероятно, уже дал согласие на выступления за сборную Испании, так как накануне Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в национальной команде после того, как главный тренер Луис де ла Фуэнте заявил, что не рассчитывает на футболиста «ПСЖ». В AS это связывают с тем, что де ла Фуэнте уже получил согласие от Ле Нормана.

Отмечается, что получение испанского гражданства не обязывает Ле Нормана отказываться от французского. Соглашение о двойном гражданстве, подписанное Испанией и Францией в марте 2021 года и вступившее в силу 1 апреля 2022 года, дает возможность лицам, национализированным той или иной страной, не отказываться от другого гражданства.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

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