Серхио Рамос ушёл из сборной. Его заявление очень не понравилось Федерации футбола Испании

Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании. 36-летний защитник принял такое решение после звонка нового главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. 61-летний специалист возглавил сборную Испании в декабре 2022 года, сменив на этом посту Луиса Энрике. На своей первой пресс-конференции Луис де ла Фуэнте не исключил возможность возвращения Серхио Рамоса в национальную команду, если игрок будет в хорошем состоянии. Сейчас всё поменялось.

Серхио Рамос экс-защитник сборной Испании «Настало время попрощаться со сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер, который сказал, что не рассчитывает на меня, несмотря на уровень, на котором я могу играть. К большому сожалению, для меня это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится гораздо лучше».

Заявление Серхио Рамоса о завершении карьеры в сборной

Сразу после заявления о завершении карьеры в сборной Испании Серхио Рамос получил трогательные сообщения от партнёров по команде и не только. Откровеннее всех написал Марк Бартра: «Всегда буду благодарен за твоё дружеское отношение с первого дня в сборной. Ты эталон во многих отношениях. Легенда». Помимо него, слова восхищения испанцу выразили Хавьер Эрнандес и Джон Терри. Восторженными эпитетами и эмодзи на пост отреагировали Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Неймар, Лука Модрич, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Давид де Хеа и другие футболисты.

В своём заявлении Серхио Рамос выразил сожаление, что ему не удастся повторить карьеру Лионеля Месси в Аргентине, Луки Модрича в Хорватии или Пепе в Португалии.

Серхио Рамос Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Быть моложе или старше — это лишь временная черта, которая не отражает работоспособности. С восхищением и завистью смотрю на Модрича, Месси, Пепе… Они отражают традиции и ценности футбола, его суть и справедливость. К сожалению, моя карьера не будет такой же, потому что футбол не всегда справедлив. Всё это я переживаю с грустью, которой хочу поделиться с вами.

Я ухожу с высоко поднятой головой. Очень благодарен за все эти годы и за вашу поддержку. Вспоминаю все титулы, которые мы завоёвывали, то, как мы праздновали победы. Испытываю огромную гордость за то, что являюсь игроком с наибольшим количеством матчей за сборную Испании. Этот герб, эта футболка — всё это делало меня счастливым. Я продолжу болеть за свою страну из дома с эмоциями человека, который смог с гордостью представлять её 180 раз. Сердечное спасибо всем, кто всегда верил в меня», — написал Рамос на своей официальной странице в социальных сетях.

Заявление Рамоса не понравилось Королевской федерации футбола Испании. По информации Relevo, там не ожидали, что Рамос в своём заявлении расскажет о разговоре с де ла Фуэнте, в котором специалист сказал 36-летнему защитнику, что не рассчитывает на него. В RFEF посчитали этот фрагмент в посте игрока некорректным, так как руководство федерации специально устроило всё так, чтобы Рамос узнал об исключении из состава сборной лично от тренера, а не из какой-то пресс-конференции. Кажется, стоит ждать реакции Серхио – что он ответит Федерации футбола Испании.

Достижения Серхио Рамоса в сборной Испании

Серхио Рамос – рекордсмен по сыгранным матчам за сборную Испании (180 игр). Ближайший его преследователь – Икер Касильяс (167), а среди действующих игроков – Серхио Бускетс с 143 играми. Последний матч за национальную команду Серхио Рамос сыграл в марте 2021 года. Тогда защитник вышел на четыре минуты в матче с Косово в отборе к ЧМ-2022. За три дня до этого он остался в запасе на игру с Грузией, а ещё чуть раньше отыграл 45 минут с капитанской повязкой в матче с Грецией.

Серхио Рамос Фото: Alex Grimm/Getty Images

Рамос сыграл 17 матчей на чемпионате мира (больше всего в истории сборной Испании) и 15 — на Евро. Защитник побеждал на ЧМ-2010, Евро-2008 и Евро-2012, но при этом ни на одном большом турнире не отметился голом или результативной передачей. Всего у него 23 забитых мяча и восемь ассистов за сборную Испании. Рамос входит в топ-10 бомбардиров своей национальной команды и лучший среди защитников. Серхио – самый молодой европейский игрок, сыгравший 100 матчей за сборную. Интересный факт: в национальной команде он никогда не носил футболку с четвёртым номером.

Победы на ЧМ-2010 и Евро-2012 защитник праздновал в футболке с изображением погибшего друга Антонио Пуэрты, который скончался в 2007 году от сердечного приступа. С ним Серхио вместе играл за «Севилью». Во время выступления за сборную Испании Рамос сделал три дубля – в ворота Сан-Марино, России и Украины. Защитник забил два гола нашей команде в товарищеской игре в 2017 году, которая закончилась со счётом 3:3.

Этот сезон последний по контракту для Рамоса в «ПСЖ». Слухи всё чаще отправляют его в «Аль-Наср» к Криштиану Роналду. Если переход произойдёт, европейский футбол обеднеет ещё на одну легенду.