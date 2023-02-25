Сафонов рассказал, что его мотивирует играть в РПЛ в условиях отстранения от еврокубков

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос о мотивации российских игроков в условиях отстранения от еврокубков.

«Не могу сказать, что за мотивация у других футболистов. Моя мотивация — это эмоции, интерес к спорту. Я не люблю проигрывать, хочу выходить и побеждать в каждом матче, проявлять себя, хочу, чтобы моя команда побеждала. Это то, за что борюсь в каждом матче. Думаю, что нужно находить в себе силы без еврокубков, которые подстрекали тебя на то, чтобы больше работать, нужно находить другие интересы и причины, почему ты должен максимально работать», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

После начала событий на Украине УЕФА отстранила все российские команды от матчей под своей эгидой.

Российские клубы были исключены из числа участников еврокубков на сезон-2021/2022 уже по ходу кампании, а впоследствии отстранение было продлено и на сезон-2022/2023.

В сезоне-2022/2023 Матвей Сафонов провел в составе «Краснодара» 20 матчей во всех турнирах и пропустил 34 мяча, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. «Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.