Себальос: дерби на «Бернабеу» – это всегда нечто особенное

Полузащитник «Реала» Даниель Себальос высказался о важности болельщиков для команды в преддверии домашнего дерби против «Атлетико».

«Дерби – это всегда нечто особенное, и даже больше, если мы играем его на «Бернабеу». Мы вернулись в Мадрид в хорошем состоянии. Команда выигрывает сложные матчи, и мы хотим доставить очередную радость нашим болельщикам. Очень важно хорошо подойти к матчу и порадовать наших болельщиков. Подача первого углового, первый удар по воротам… всё это должно вызвать эмоциональный подъём. А когда эта команда находится в единении с болельщиками, победить её очень сложно. Завтра их поддержка понадобится нам с первой минуты», — приводит слова Себальоса AS.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 25 февраля. Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.