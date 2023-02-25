Клопп: вклад Салаха во всё, чего достиг «Ливерпуль», невозможно измерить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о значении для команды египетского нападающего Мохамеда Салаха.

«Салах –легенда «Ливерпуля», и так оно и бывает с легендами: вы понимаете, какими они были великими, только когда они уходят. Пока они здесь, у них бывают выдающиеся игры, нормальные игры, не очень хорошие игры, и реакция на них такова, что «он может лучше».

В тот момент, когда его здесь больше не будет, кто-нибудь посмотрит на цифры и скажет: «Вау, мы увидели настоящее величие» – это правда. Но я его тренер, мы можем отметить его карьеру, когда мы оба закончим, и поразмыслить о том, как это было замечательно. И так оно и будет, 100 процентов. Но до тех пор мы должны работать. Мо будет упускать моменты и забивать голы, в этом нет никаких сомнений.

В последней игре он установил рекорд, когда забил гол и стал лучшим бомбардиром в истории [«Ливерпуля»] в Лиге чемпионов.

Мне нравится, когда он может бить новые рекорды, потому что он тоже хочет это делать. Вклад Мо Салаха во всё, чего мы достигли за последние несколько лет, невозможно измерить. Он огромен», – приводит слова Клоппа Sky Sports.