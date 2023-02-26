Клопп объяснил отсутствие Нуньеса и Гомеса в матче с «Кристал Пэлас»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил отсутствие Джозефа Гомеса и Дарвина Нуньеса в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (0:0).
«Они оба травмированы. У Дарвина была проблема с плечом после игры с «Ньюкаслом». Он принимал участие в игре с «Реалом», но затем получил в том матче ещё один удар, почувствовал дискомфорт снова и сильнее, так что на сегодня у него не было шансов. Надеюсь, он снова сможет вернуться в середине недели», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля» со ссылкой на Sky Sports.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы. «Красные» набрали 36 очков в 23 матчах. В среду, 1 марта, «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном».
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