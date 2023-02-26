«Спартак» поздравил Старостина с днём рождения

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения одного из основателей спортивного общества красно-белых Николая Старостина. Сегодня ему мог бы исполниться 121 год.

«121 год назад родился великий Николай Петрович Старостин. Основатель «Спартака», придумавший клубу название и эмблему. Человек, сделавший «Спартак» самым популярной и титулованной командой в стране. Спортсмен и вдохновитель. Отец, брат и дед. Спасибо Вам за всё, Николай Петрович! Вечная память», — говорится в сообщении, опубликованном в клубных ресурсах.

Сейчас команда Гильермо Абаскаля располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.

Фанаты «Спартака» сделали баннер с изображением Старостина