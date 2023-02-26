«Фрайбург» и «Байер» поделили очки в матче немецкой Бундеслиги

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Байер». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 29-й минуте отличился итальянский полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо. Ответный мяч «Байера» на 67-й минуте забил иранский нападающий Сердар Азмун. Его ассистентом выступил защитник Митчел Баккер.

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 22 матчей. «Байер» располагается на 11-й строчке, заработав 28 очков. Лидирует дортмундская «Боруссия» — 46 очков.