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«Фрайбург» и «Байер» поделили очки в матче немецкой Бундеслиги

«Фрайбург» и «Байер» поделили очки в матче немецкой Бундеслиги
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Фрайбург» и «Байер». Команды играли на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 29-й минуте отличился итальянский полузащитник «Фрайбурга» Винченцо Грифо. Ответный мяч «Байера» на 67-й минуте забил иранский нападающий Сердар Азмун. Его ассистентом выступил защитник Митчел Баккер.

«Фрайбург» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 41 очко после 22 матчей. «Байер» располагается на 11-й строчке, заработав 28 очков. Лидирует дортмундская «Боруссия» — 46 очков.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
26 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
1 : 1
Байер
Леверкузен
1:0 Грифо – 29'   1:1 Азмун – 67'
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