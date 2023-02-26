«Решение было тяжёлым, клуб был моей семьёй». Пирло — об уходе из «Милана» в 2011 году

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло рассказал о том, как он покинул «Милан» в 2011 году после десяти лет выступлений за клуб и перешёл в «Ювентус». Также он поделился воспоминаниями об экс-президенте «россонери» Сильвио Берлускони, который в данный момент является владельцем «Монцы».

«Решение было очень тяжёлым, потому что «Милан» был семьёй, где мы все были друзьями, включая лидеров. Покидать такое место очень сложно, но я хотел новый вызов, и у меня хватило смелости показать, что я могу быть важным игроком в другом месте. Это был личный вызов.

Сильвио Берлускони? Он всегда был рядом со мной и с командой. Он проявлял себя гениально на посту президента клуба и во всём, что он делал на работе с командой. Я могу только поблагодарить его, потому что те десять лет были для меня очень счастливым временем», — приводит слова Пирло Relevo.

«Ювентус» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

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