«Милан» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Серии А «Милан» — «Аталанта».

Ставка: ничья за 3.68.

«Милан» после череды неудач стал более активно брать очки, но не показал особой привлекательности в атаке, добыв две минимальные победы над «Торино» и «Монцей». «Россонери» вернули себе место в четвёрке сильнейших и явно не собираются сбавлять обороты, имея амбиции завершить сезон в зоне Лиги чемпионов. Однако и оппонент преследует идентичные цели, и миланцев ждет очёнь непростое испытание, с учётом неплохого тонуса бергамасков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается самой «Аталанты», то клуб, несмотря на некоторую нестабильность в последнее время, остается очень опасным противником для любого оппонента. «Богиня» отстает на три очка от соперника и обгонит того в таблице в случае успеха. Это явно добавит сил и мотивации футболистам, которые в целом очень конкурентны в очных противостояниях в Милане.

На мой взгляд, команды находятся примерно в равных условиях и имеют одинаковые шансы на успех. Да, «Милан» играет дома, но пока не набрал оптимальной формы и уязвим в обороне. Да и «Аталанта» приложит все усилия для добычи очков в такой важной встрече, имея качественный состав и приличную статистику выступлений на поле соперника. Я не вижу победителя в этом поединке и предлагаю заиграть пари на ничейный исход», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 10.31.

Прогноз на матч «Милан» — «Аталанта» с коэффициентом 3.30.

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