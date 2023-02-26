Экс-тренер сборной Ирака: у России не было бы проблем с безопасностью в Багдаде

Бывший тренер сборной Ирака Желько Петрович уверен, что сборной России обеспечили бы безопасность в Ираке, если бы стороны договорились о товарищеском матче.

«Я не вижу причин, по которым не могла бы состояться игра между Россией и Ираком. В Ираке нет никаких проблем, где бы ни решили проводить матч — в Багдаде ли, в Барсе ли. Ноль проблем. Пару месяцев назад там прошел Кубок наций Персидского залива, на матчи приходило по 60 тыс. зрителей, собирались полные стадионы. Послушайте, я там жил и у меня не было никаких сложностей.

В каждом отеле есть охрана. В гостиницах живут сотни разных иностранцев и у них все отлично. Ирак сейчас тренирует испанец Хесус Касас, который работал в сборной Испании с Луисом Энрике, и он тоже живет в отеле с пятью помощниками, и у него все отлично.

На улицах не разгуливают люди с автоматами! И близко ничего такого нет. Оружие только у охранников отелей. Так что вопросов с безопасностью у сборной России точно не возникло бы", — приводит слова Петровича «РБ Спорт».