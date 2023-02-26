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Голкипер «Ньюкасла» Дубравка стал победителем Кубка лиги, несмотря на поражение «сорок»

Голкипер «Ньюкасла» Дубравка стал победителем Кубка лиги, несмотря на поражение «сорок»
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Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка стал обладателем Кубка лиги, несмотря на то что его команда в финале уступила «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Первую часть сезона словак провёл в аренде в команде из Манчестера и сыграл за клуб всего два раза. Оба этих выступления пришлись на матчи Кубка лиги (с «Астон Виллой» (4:2) и «Бёрнли» (2:0)). Таким образом, он не сыграл за «сорок», которые активировали пункт о его досрочном возвращении в январе, в финальной встрече.

На 33-й минуте финального матча счёт открыл бразильский полузащитник «красных дьяволов» Каземиро. Он головой замкнул подачу Люка Шоу со штрафного с левого фланга. На 39-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» и пробил по воротам Лориса Кариуса. Мяч влетел в сетку после рикошета от защитника «Ньюкасла» Свена Ботмана — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в шестой раз.

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