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Ибрагимович: я всё ещё остаюсь лучшим в мире, я не шучу. Останусь в «Милане» и дальше

Ибрагимович: я всё ещё остаюсь лучшим в мире, я не шучу. Останусь в «Милане» и дальше
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что он всё ещё остаётся лучшим игроком мира даже в 41 год, а также подтвердил желание остаться в составе «россонери» и на следующий сезон.

«Когда я в форме, я всё ещё остаюсь самым лучшим, я не шучу. Я так много страдал на протяжении последних нескольких месяцев, но я сейчас здесь не для того, чтобы играть по пять минут. Хочу играть матчи целиком!

Продление контракта Леау? Я пошёл на понижение своей зарплаты, чтобы отдать её ему.

Если я буду играть на том же уровне, что и сейчас, то останусь в «Милане» и на следующий год. На самом деле, я буду продолжать играть ещё несколько лет», — приводит слова Ибрагимовича DAZN.

Ибрагимович вышел на поле в матче «Милана» с «Аталантой» (2:0). Эта игра стала для шведа первой после травмы, из-за которой он пропустил 280 дней.

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