Златан Ибрагимович сыграл за «Милан» впервые за 280 дней

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вышел на поле впервые за 280 дней. Это произошло в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:0). Швед вышел на газон на 74-й минуте, заменив французского форварда Оливье Жиру.

Напомним, в мае Ибрагимович перенёс операцию, после чего проходил процесс реабилитации. В прошлом сезоне шведский форвард сыграл 27 матчей за «россонери», в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Милан» набрал 47 очков и догнал в турнирной таблице принципиального соперника – «Интер». В активе «Аталанты» по-прежнему 41 очко, команда Джана Пьеро Гасперини расположилась на шестой строчке. В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Фиорентиной», а «Аталанта» примет «Удинезе».

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»