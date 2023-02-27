Тен Хаг: переход в «МЮ» был для меня риском, но я люблю команду. Мы хотим писать историю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг согласился, что переход в английскую команду из «Аякса» был риском.
«Был ли риск при уходе из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»? Вероятно, это он и был, но я упёртый человек. Я люблю эту команду. На меня производит большое впечатление и наша связь с фанатами, и «Олд Траффорд», и наследие, которое оставил Алекс Фергюсон, и игроки, которые выросли в «Манчестер Юнайтед».
Эта команда хочет писать историю, оставить наследие. Когда узнал, что могу возглавить «Юнайтед», то подумал, что это правильный клуб для меня», — приводит слова тен Хага Sky Sports.
Вчера, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага выиграл свой первый трофей. В финале Кубка английской лиги манкунианцы обыграли «Ньюкасл» (2:0).
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик:
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