Тен Хаг: переход в «МЮ» был для меня риском, но я люблю команду. Мы хотим писать историю

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг согласился, что переход в английскую команду из «Аякса» был риском.

«Был ли риск при уходе из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед»? Вероятно, это он и был, но я упёртый человек. Я люблю эту команду. На меня производит большое впечатление и наша связь с фанатами, и «Олд Траффорд», и наследие, которое оставил Алекс Фергюсон, и игроки, которые выросли в «Манчестер Юнайтед».

Эта команда хочет писать историю, оставить наследие. Когда узнал, что могу возглавить «Юнайтед», то подумал, что это правильный клуб для меня», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Вчера, 26 февраля, «Манчестер Юнайтед» под руководством Эрика тен Хага выиграл свой первый трофей. В финале Кубка английской лиги манкунианцы обыграли «Ньюкасл» (2:0).

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом. Видеоролик: