Руни: Эрик тен Хаг — тот человек, в котором «Манчестер Юнайтед» нуждался уже много лет

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о главном тренере команды Эрике тен Хаге, под руководством которого «красные дьяволы» смогли набрать хороший ход в этом сезоне и вплотную приблизиться к лидирующему «Арсеналу» в турнирной таблице.

«Эрик тен Хаг — тот человек, в котором «Манчестер Юнайтед» нуждался уже много лет. Я был на тренировочной базе несколько раз и разговаривал со многими игроками. Им нравится работать под его началом, это всегда важно, но он многого требует от них. Я думаю, что он изменил мышление, привил игрокам уверенность и веру в то, что они на самом деле хорошая команда. Они на пять очков отстают от первого места, впереди ещё много игр… так что никогда не знаешь, что может произойти.

Думаю, для любого тренера важно создать благоприятную атмосферу. Иногда это сделать труднее, чем кажется. Я думаю, что тен Хагу удалось заинтересовать всех игроков, и футболисты, выходящие со скамейки запасных, также оказывают влияние на игру. Культура и характер, которые тренер получает от игроков, — это то, что было действительно необходимо для блага команды», — приводит слова Руни ESPN US.

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом