«Я всегда доверял своему тренеру!» Аль-Хелаифи — после победы «ПСЖ» над «Марселем»

Президент и генеральный директор французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выразил поддержку наставнику парижан Кристофу Галтье после разгромной победы над «Марселем» в матче Лиги 1 (3:0).
«Я всегда доверял своему тренеру, я знаю, что он может дать клубу! Уверен ли я в команде перед матчем с «Баварией»? Всегда уверен. Этот матч придаст много уверенности в себе игрокам и вообще всем», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Адриен Гренье в своём «твиттере».
Напомним, ранее в СМИ фигурировали слухи о том, что «ПСЖ» может уволить Галтье и назначить на его место Зинедина Зидана, Томаса Тухеля или Жозе Моуринью. Сообщалось, что у нынешнего наставника парижан есть время до 8 марта, чтобы исправить ситуацию с результатами команды.
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