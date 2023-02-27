Гендузи: есть «ПСЖ» без Мбаппе и есть «ПСЖ» с Мбаппе. Все об этом знают

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи прокомментировал поражение от «ПСЖ» в матче французской Лиги 1 (0:3), заявив, что парижане во многом зависят от своего звёздного нападающего Килиана Мбаппе.

«Есть «ПСЖ» без Мбаппе и есть «ПСЖ» с Мбаппе. Все об этом знают. Думаю, все уже давно это видели. Его нужно опекать, но это трудно. А когда он в такой форме, это ещё сложнее. После этого поражения мы остаёмся верны тому, что делали до сих пор. С начала сезона мы не изменяли нашей философии. Не имеет значения, против какой команды и какого футболиста мы играем», — приводит слова Гендузи RMC Sport.

В матче с «Марселем» Мбаппе сыграл ключевую роль в победе своей команды, оформив голевой дубль и сделав результативную передачу на нападающего Лионеля Месси.

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