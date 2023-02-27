Гончаренко прокомментировал победу в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча Кубка России с «Ростовом» (2:1).
«Довольны, что прошли дальше, учитывая, что «Ростов» в этом году — очень серьёзный соперник, как мы видим по чемпионату. Может быть, где-то стоило и нам, и «Ростову» положить мяч вниз, но этого не происходило, из-за чего было меньше осмысленных атак, больше длины и подборов. Но у нас достаточно физически сильная команда, которая во многом справлялась с этими эпизодами.
Во втором тайме мы прижались очень глубоко к воротам. Если ты глубоко прижимаешься, очень сложно находить какие-то атаки. Хотелось бы, чтобы мы лучше контролировали игру, мы начали это делать уже после того, как пропустили. То есть опять срабатывает какая-то психология: начинаешь удерживать счёт, а надо забивать, искать возможности у ворот соперника, а не всё время обороняться. Тем не менее ребятам благодарность. Исходя из того, что мы в любом случае делаем какие-то шажки вперёд. Хотелось бы отметить всех, потому что с тем желанием, с которым они работают, наверное, мы заслужили выход в следующий раунд», — приводит слова Гончаренко пресс-служба «Урала».
- 27 февраля 2023
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