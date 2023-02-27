Дмитрий Аленичев высказался о шансах «Спартака» побороться с «Зенитом» за чемпионство РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил шансы красно-белых составить конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за чемпионство Российской Премьер-Лиги.
«Шансы есть, но они крайне невысокие. Всё-таки «Зенит» превосходит и по составу, и по игре», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Зенит» является лидером российского чемпионата. У подопечных Сергея Семака 42 очка по итогам 17 туров. «Спартак» находится на втором месте и отстаёт от сине-бело-голубых на шесть очков. Российский чемпионат возобновится уже в начале марта. В рамках 18-го тура «Зенит» сыграет с «Пари Нижний Новгород», а «Спартак» встретится с «Уралом». Оба матча состоятся в субботу, 4 марта.
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