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«Челси» наказали не с той стороны. ХиТ#136

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Обсудим долгожданное возвращение Ибрагимовича, первый трофей тен Хага в «Манчестер Юнайтед», безнадёжный «Челси» и другие заметные события минувшей недели в европейском футболе!

Описание и тайм-коды:

00:12 — Привет, Ибра!

02:01 — Тен Хаг танцует, Антони передерживает, а Пирс Морган хейтит

15:17 — Удивительный гол «Тоттенхэма» и несостоявшийся спор из-за Кепы

33:00 — «Бавария», справедливость и просто нормальная роль Мюллера

42:20 — Ненависть к «ПСЖ» и премия The Best для Месси

53:38 — Обида «Реала» на ФИФА, идиотское удаление и задумка «Атлетико»

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