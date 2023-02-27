«Челси» наказали не с той стороны. ХиТ#136

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Обсудим долгожданное возвращение Ибрагимовича, первый трофей тен Хага в «Манчестер Юнайтед», безнадёжный «Челси» и другие заметные события минувшей недели в европейском футболе!
Описание и тайм-коды:
00:12 — Привет, Ибра!
02:01 — Тен Хаг танцует, Антони передерживает, а Пирс Морган хейтит
15:17 — Удивительный гол «Тоттенхэма» и несостоявшийся спор из-за Кепы
33:00 — «Бавария», справедливость и просто нормальная роль Мюллера
42:20 — Ненависть к «ПСЖ» и премия The Best для Месси
53:38 — Обида «Реала» на ФИФА, идиотское удаление и задумка «Атлетико»
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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём телеграм-канале
Кирилл возмущается судьёй Мансано в своем телеграм-канале
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